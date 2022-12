Rinvio “rifiutato”, la Benacquista replica alla Stella Azzurra

Il Latina Basket replica quanto comunicato dalla società Stella Azzurra Basketball Academy, circa il “rifiuto” alla richiesta di rinvio della partita del prossimo 18 dicembre.

La società denota come, la Stella Azzurra, abbia fatto riferimento alla richiamata “…dimostrazione di comprensione a tutto tondo di spirito sportivo, signorilità e fair play…”, per tanto il Latina Basket ci tiene a precisare che il “fair play”, inteso come valore sportivo , è rispettare i regolamenti e lo spirito del gioco, rispettare l’avversario senza simulazioni o comportamenti sleali, il gioco corretto è prima di tutto il rispetto delle norme federali, le quali all’art. 63 comma 7 delle Disposizioni Organizzative Annuali per la presente stagione, stabiliscono, in maniera perentoria, che le partite dell’ultima giornata di andata e di ritorno debbano essere effettuate rispettando il principio della così detta “contemporaneità” degli incontri, questo al fine di garantire la regolarità della manifestazione e anche il rispetto delle possibilità di specifici piazzamenti in classifica. La decisione di rifiutare, è stata definita come una mancanza di correttezza sportiva, senza tener conto degli aspetti logistici, organizzativi, e delle norme che regolano il campionato a cui il nostro club partecipa che deve rispettare.