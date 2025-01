Rio Martino, la Regione Lazio conferma 1.1 mln di finanziamento

Confermato, da parte della Regione Lazio, il finanziamento di 1.100.000 euro per l’esecuzione dell’intervento di difesa dell’arenile costiero oggetto di un protocollo d’intesa tra il Comune di Latina e il Comune di Sabaudia.

La notizia è arrivata nel pomeriggio di oggi attraverso una nota della direzione regionale Trasporti, Mobilità, Tutela del territorio, Demanio e patrimonio, Area pianificazione e attuazione interventi a difesa della costa, indirizzata al Comune di Latina che il 17 gennaio scorso aveva chiesto formale concessione del finanziamento.

“Il progetto finanziato – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio – prevede l’intervento di escavo del canale di Rio Martino e successivo ripascimento dei tratti del litorale maggiormente erosi sia in direzione di Sabaudia che nella direzione di Latina. Si tratta di una proposta che la Regione ha condiviso, disponendo un impegno di risorse che oggi è stato formalmente rispettato. Il dipartimento Ambiente è già al lavoro per trasformare il finanziamento in investimento a tutela del nostro litorale”.

“La conferma di questo finanziamento era atteso da tempo – ha dichiarato l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – Il successo dell’operazione è dovuto principalmente all’impegno di questa amministrazione di non demordere, benché le difficoltà burocratiche e amministrative erano elevate. Oggi, con questa bella notizia, rispondiamo anche a coloro che ci accusavano in maniera strumentale di lassismo. Procederemo in modo spedito nell’interesse della comunità dell’intera Marina, dell’indotto economico e sociale di Borgo Grappa, delle attività rivierasche e del mondo della pesca, vista anche la richiesta della Regione Lazio, che ringraziamo per la rapidissima risposta, di avviare e velocizzare quanto più possibile le procedure relativamente alla redazione degli atti propedeutici ed autorizzatori per l’esecuzione degli interventi proposti”.