Riparte l’ICS Beach Volley Tour Lazio: prima tappa a Terracina

Torna sulle spiagge della regione, l’ICS Beach Volley Tour Lazio, l’appassionante e qualificato torneo organizzato dalla Fipav Lazio. Il primo appuntamento a Terracina il 22-23 Giugno 2024.

Al fianco del Comitato Regionale, ancora una volta, l’Istituto per il Credito Sportivo, un proficuo rapporto di partnership giunto oramai al settimo anno consecutivo. Anche per questa importante edizione non poteva mancare il patrocinio della Regione Lazio.

Il beach volley laziale vanta per tradizione un elevato numero di praticanti, società ed appassionati, oltre ad atleti che hanno raggiunto straordinari risultati internazionali, come l’argento olimpico Daniele Lupo ed i campioni d’Italia Carlo Bonifazi, Giulia Toti e Jessica Allegretti. L’ICS Beach Volley Tour Lazio, ha visto sfidarsi, nel corso degli anni anche alcuni fuoriclasse dell’indoor del calibro di Zaytsev e Rossini, argento a Rio 2016.

Nel 2024 saranno cinque le tappe che animeranno le spiagge del Lazio. Il tempio di Giove Anxur, a Terracina, sarà il palcoscenico della tappa di apertura il 22- 23 giugno; il week-end successivo, 29-30 giugno, il torneo si sposterà all’Acqua e Sale di Maccarese, storica meta frequentata dai beachers. La terza tappa è in calendario il 6-7 luglio a San Felice Circeo, round dedicato all’amico Francesco Massucci, da sempre al fianco dell’ICS Beach tour Lazio.

Lo stabilimento dell’Aereonautica Militare di Latina tornerà ad ospitare il tour per il quarto appuntamento il 13-14 luglio, mentre la finalissima si terrà nell’esclusiva location di Montalto di Castro il 20 e 21 luglio, dove verranno assegnati anche i titoli regionali.

Ad affiancare le attività di comunicazione del Comitato Regionale FIPAV Lazio, Il Corriere dello sport, storico media partner dell’evento che anche quest’anno sulle sue pagine, cartacee e web, dedicherà ampi spazi alla manifestazione.