Ripartiranno domani in piena sicurezza le scuole a Sabaudia

Ormai al via la ripresa delle scuole in tutta la provincia pontina, negli Istituti di Sabaudia è tutto pronto per il primo giorno che darà inizio al nuovo anno scolastico. Un nuovo anno nel pieno della sicurezza e del benessere di alunni e docenti, questa una della priorità dell’amministrazione di Sabaudia che ha messo in atto una serie di iniziative per garantire un ambiente sicuro nelle scuole della città.

Tutti gli istituti di ordine e grado sono stati sanificati, sono stati effettuati lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in linea anche con le segnalazioni fornite dai dirigenti scolastici degli istituti Cencelli e Giulio Cesare.

“Insieme all’ufficio tecnico abbiamo coordinato i lavori, rispondendo alle segnalazioni dei dirigenti scolastici che quotidianamente operano negli Istituti – ha spiegato Rossella Garrisi, consigliere delegato ai lavori pubblici -. Siamo attenti alle esigenze degli studenti e consideriamo questo intervento come un punto di partenza. Continueremo a monitorare da vicino gli Istituti scolastici e gli uffici rimangono a disposizione per ulteriori interventi che potrebbero emergere. Colgo anche l’occasione – ha concluso Garrisi – per augurare a tutti i ragazzi, anche ai piccoli della scuola dell’Infanzia e delle elementari, un buon inizio di anno scolastico e un grande in bocca al lupo”.