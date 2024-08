Ripascimento spiagge, il Comune non ha perso il finanziamento da oltre cinque milioni di euro

ll Comune di Latina non ha perso il finanziamento di 5,5 milioni di euro destinato ai lavori di ripascimento della spiaggia da Capoportiere a Foceverde. A fare chiarezza sulla situazione sono gli assessori all’Ambiente, Franco Addonizio, e alla Marina, Gianluca Di Cocco, in risposta a recenti articoli di giornale.

“In merito al progetto di protezione della costa lungo il lungomare di Latina, la Regione Lazio ha richiesto uno studio aggiuntivo sugli effetti a lungo termine del progetto su un’area vasta,” spiegano gli assessori. “Durante la commissione di valutazione di impatto ambientale, è emerso che lo studio necessario non è di competenza comunale, ma regionale o provinciale. Questo studio riguarda, ad esempio, gli impatti delle correnti nel tratto da Latina a San Felice Circeo e non rientra nelle competenze del nostro ente.”

Gli assessori proseguono informando che il Comune ha già inviato una nota ufficiale indicando che la documentazione richiesta non compete all’amministrazione comunale. Inoltre, hanno contattato informalmente lo studio tecnico che ha redatto il progetto per valutare il costo di uno studio così esteso, che potrebbe coprire fino alla metà del finanziamento ottenuto. “Non appena avremo la risposta, agiremo di conseguenza. Se il costo è insostenibile per il Comune, comunicheremo nuovamente alla Regione Lazio la nostra impossibilità a soddisfare la richiesta, come già specificato nei tempi previsti.”

Gli assessori sottolineano che l’archiviazione disposta dalla Regione riguarda esclusivamente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e non influisce sul finanziamento concesso. “È importante chiarire che non si tratta di un ritardo del Comune di Latina,” affermano. “Abbiamo operato in maniera trasparente e nei tempi previsti. Siamo in contatto con l’assessore regionale e richiederemo chiarimenti e, se necessario, una proroga dei termini, poiché l’attuale situazione non è imputabile all’operato del Comune.”

In sintesi, gli assessori garantiscono che il Comune di Latina ha seguito tutte le procedure corrette e sta lavorando per risolvere la situazione in collaborazione con le autorità regionali.