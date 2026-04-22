Ripresa dalle telecamere mentre svaligia una vetrina: arrestata a Latina

È stata incastrata dalle telecamere di videosorveglianza mentre rubava in un negozio del capoluogo pontino. Per questo, i Carabinieri della Stazione di Latina hanno denunciato una donna di 40 anni del posto, già nota alle forze dell’ordine, con l’accusa di furto con destrezza.

Tutto è partito dalla denuncia presentata dalla titolare dell’attività commerciale, che ha segnalato la scomparsa di diversi oggetti esposti in vetrina. I militari hanno quindi acquisito e analizzato le immagini dell’impianto di videosorveglianza, riuscendo a ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto emerso, la donna avrebbe approfittato dell’assenza del personale per impossessarsi di circa 30 oggetti tra bracciali e collane in acciaio, per un valore complessivo di circa 600 euro, nascondendoli nella borsa prima di allontanarsi.

Le indagini sono proseguite e, nella mattinata successiva, i Carabinieri sono riusciti a rintracciarla. Durante la perquisizione personale, la donna è stata trovata in possesso di gran parte della refurtiva, che è stata recuperata e restituita alla legittima proprietaria.

Per la 40enne è scattata la denuncia in stato di libertà.