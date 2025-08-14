Rientra l’allarme a Borgo Santa Maria: il ponte resterà chiuso

Tanta paura per quanto accaduto a Borgo Santa Maria, con l’esplosione di una condotta di gas proprio sul ponte del canale delle Acque Alte. Fortunatamente, il problema è presto rientrato, con vigili del Fuoco e operai di Italgas impegnati sul posto per consentire nuovamente l’accesso al borgo.

In merito alla questione sono prontamente arrivati alcuni chiarimenti da Italgas stessa che, attraverso un comunicato, ha affermato: “Con riferimento a quanto accaduto ieri a Borgo Santa Maria, a Latina, un portavoce Italgas fa sapere che il danneggiamento della condotta del gas è stato provocato dall’incendio di alcune sterpaglie, con le fiamme che hanno raggiunto il ponte di via del Crocifisso, dove corre un tratto della condotta del gas che serve il borgo. Il Pronto Intervento Italgas, accorso tempestivamente, ha messo in sicurezza e riparato la condotta nella serata di ieri. Dalle prime ore di oggi i tecnici hanno quindi rimesso in esercizio la rete e, nel corso della giornata, riattiveranno le utenze coinvolte dall’interruzione”.

“Non appena avvenuto l’incidente – afferma il vicesindaco Carnevale – insieme al sindaco Matilde Celentano e all’assessore Gianluca Di Cocco ho raggiunto la zona interessata per seguire le operazioni da vicino. Nell’immediato è stata emanata un’ordinanza del Sindaco di sgombero e messa in sicurezza contingibile e urgente, che questa mattina è stata revocata in quanto i Vigili del Fuoco e Italgas hanno comunicato all’amministrazione comunale il ripristino delle condizioni di sicurezza, nonché del servizio di distribuzione gas nelle zone interessate all’incidente. Mi preme sottolineare che nessuno è rimasto ferito e le operazioni si sono svolte celermente e nel migliore dei modi”.

“In attesa dell’ordinanza di chiusura del ponte sul canale delle Acque Alte da parte di Astral, e del piano di viabilità alternativa attualmente in fase di definizione con tutti gli enti competenti – dichiara l’assessore alla Mobilità e alla Protezione Civile, Gianluca Di Cocco – si raccomanda la massima attenzione e collaborazione da parte degli automobilisti e degli utenti della strada, al fine di evitare disagi in prossimità delle festività di Ferragosto”.