Riqualificazione mercatino di via Verdi, Nasti: “Nuovo avviso con canone ridotto”

L’assessore al Patrimonio Ada Nasti ha confermato che sarà indetta una nuova procedura per la gestione del mercatino di via Verdi, dopo che l’ultimo avviso pubblico non ha ricevuto alcuna offerta.

“L’interesse dell’amministrazione comunale per la riqualificazione del mercatino rimane attuale, vogliamo restituire un servizio strategico alla collettività”, ha dichiarato Nasti, spiegando che il nuovo bando avrà un canone basato sul valore minimo di mercato, invece che sul valore medio dell’Omi, per incentivare gli investimenti.

La ristrutturazione dell’immobile, stimata intorno ai 400mila euro, rimane una priorità per eliminare il degrado e rivalutare l’area centrale della città, oltre che a favorire l’ampliamento dell’offerta di servizi comuni rivolti ai cittadini.