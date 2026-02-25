Riqualificazione Palazzo Key, FIAIP:”Un’opportunità concreta”

In merito al percorso avviato per la valorizzazione dell’edificio di Palazzo Key, recentemente acquisito dall’Agenzia del Demanio, la FIAIP – Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali di Latina, è intervenuta nel dibattito pubblico evidenziando l’importanza strategica dell’operazione per il futuro della città. Secondo l’associazione degli agenti immobiliari, il recupero dell’edificio rappresenta un’opportunità concreta per avviare un processo di rigenerazione urbana capace di produrre benefici non solo sul piano edilizio, ma anche economico e sociale. Palazzo Key può diventare un elemento centrale per il rilancio del centro cittadino, contribuendo a renderlo più attrattivo e dinamico.

Per FIAIP Latina non si tratta semplicemente di ristrutturare un immobile, ma di immaginare un progetto più ampio, in grado di restituire all’edificio un ruolo attivo nella vita urbana. L’idea è quella di uno spazio multifunzionale, capace di ospitare servizi, attività professionali, iniziative culturali e luoghi di aggregazione, garantendo presenza e vivacità durante tutto l’arco della giornata.

L’associazione sottolinea inoltre alcuni punti ritenuti fondamentali: integrazione tra funzioni pubbliche e private, attenzione alla qualità degli spazi pubblici, sostenibilità ambientale, innovazione e valorizzazione del valore simbolico del palazzo. Un intervento di qualità, viene evidenziato, avrebbe ricadute positive anche sul mercato immobiliare locale, favorendo una crescita del valore degli immobili dell’area circostante e stimolando nuovi investimenti, con effetti benefici sull’economia cittadina.

La FIAIP Latina auspica infine che il percorso progettuale sia aperto e partecipato, con il coinvolgimento di istituzioni, operatori economici, associazioni e cittadini. Il direttivo conferma la propria disponibilità a offrire un contributo tecnico e professionale, mettendo a disposizione le competenze maturate nel settore, nell’interesse della città e della comunità.