Risalire in A2, coach Gramenzi torna alla Benacquista Latina

Un amore mai finito, che si rinnova tra la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e coach Franco Gramenzi, che torna ad essere capo allenatore della prima squadra nerazzurra. Dopo 8 anni anni consecutivi di Serie A2, il tecnico teramano ritrova la società nerazzurra in Serie B, categoria, in cui Gramenzi quest’anno ha vinto il campionato con la Pallacanestro Roseto, avendo il pontino Andrea Pastore tra i protagonisti. E chissà che a quello di Gramenzi, non possa seguire anche il suo di di ritorno a Latina.

Nei due anni di Roseto Franco Gramenzi ha conquistato anche la Supercoppa a settembre 2024, la partecipazione alla Finale di Coppa Italia 2025, oltre alla semifinale nel 2024 e alla finale playoff del giugno 2024 in cui il sogno promozione era sfumato per un soffio in gara 5 contro la Libertas Livorno. A livello personale sono arrivati anche il premio come miglior allenatore di Serie B Nazionale nella stagione 2023/24 e il trofeo Lnp di Coach of The Year per la stagione 2024/25.

La presentazione ufficiale di Franco Gramenzi è previsti la prossima settimana, ma intanto riportiamo qui le prime dichiarazioni sui canali social della Benacquista: “Subito dopo la conquista della permanenza in Serie B Nazionale di Latina, ho ricevuto una telefonata dal Commendator Lucio Benacquista, con la quale mi invitava a valutare l’opportunità di tornare a collaborare con Latina Basket per la stagione 2025/26. In quel periodo io stavo disputando i playoff e, seppur ringraziando il Presidente per l’opportunità, ho preso tempo e gli ho risposto di parlare con il mio agente e che, se a fine stagione si fossero create le condizioni, avrei valutato la sua proposta. Al termine del campionato, il mio agente mi ha sottoposto 3 o 4 opportunità, quella del Commendator Benacquista è stata la più importante e l’ho accettata con piacere, anche per il grande legame con la la famiglia Benacquista già dalla precedente esperienza”.