Risorse PNRR, Cgil – Cisl e Uil incontrato il sindaco di Fondi Maschietto

Si è svolto l’incontro del sindacato Confederale CGIL – CISL – UIL con il sindaco di Fondi Maschietto per affrontare i temi che riguardano lo sviluppo della città, a partire dalla condivisione del protocollo di relazioni sindacali per contribuire fattivamente allo sviluppo del territorio.

L’altro argomento strategico affrontato è stato il PNRR che rappresenta l’opportunità primaria per reperire fondi importanti dedicati allo sviluppo, visto che la somma inserita nel piano ammonta a circa diciassette milioni di euro. Il sindaco ha assicurato le parti del constante monitoraggio delle attività di attuazione dei progetti da parte sia degli uffici tecnici sia dei relativi Assessori di competenza. Per Cecere, Segretario Generale Cisl Latina:

“Siamo consapevoli che lo sviluppo del territorio di Fondi si deve realizzare attraverso un confronto corale con tutti i protagonisti sociali della comunità. Le grandi sfide che ci attendono per soddisfare i bisogni dei cittadini, non possono essere affrontate in solitudine”.

Al tavolo si è affrontato anche il tema dei siti dismessi, con la consegna di un documento da parte del sindacato, affinché l’Amministrazione comunale con gli atti dovuti, integri nell’elenco del Consorzio Industriale alcuni siti produttivi ormai fermi, al fine di valorizzarli e riportarli ad essere produttivi.

Cecere: “ Il sindacato è pronto a fare la sua parte affinché lo sviluppo del territorio sia un processo condiviso ma soprattutto monitorato, per non sprecare le tante risorse messe a disposizione dal PNRR e sfruttare al meglio “le opportunità della filiera di governo” che non può ignorare la nostra comunità. Occorre avere una visione di sviluppo ripartendo dalla riqualificazione e valorizzazione delle strutture già esistenti, creando delle sinergie territoriali; oggi abbiamo le tecnologie per realizzare opere sostenibili nel pieno rispetto del nostro bellissimo territorio”.