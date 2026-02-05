Rissa a Sabaudia con armi improprie: denunciati due extracomunitari

Due stranieri di 31 e 42 anni, entrambi residenti nella provincia di Latina, finiscono nei guai dopo una zuffa sfociata in violenza pura nella tarda serata di ieri a Sabaudia. I Carabinieri della locale Stazione li hanno deferiti a piede libero con le accuse di lesioni personali aggravate dal mezzo utilizzato e porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Tutto è partito da una banale discussione per motivi futili, degenerata rapidamente in un corpo a corpo armato: uno dei due ha impugnato una catena da bicicletta, l’altro un robusto bastone di legno. Gli agenti, allertati dalla centrale operativa 112 NUE, sono giunti tempestivamente trovando la scena ancora concitata e hanno bloccato i contendenti.

Entrambi i partecipanti alla rissa hanno riportato lesioni che hanno reso necessario il trasporto all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina da parte dell’equipaggio del 118 per visite e medicazioni. Gli strumenti dell’aggressione sono stati sequestrati, mentre le indagini della Stazione Carabinieri di Sabaudia puntano a ricostruire con precisione la dinamica e l’eventuale presenza di testimoni.