Rissa al battesimo a Terracina, donna ricoverata in gravi condizioni

Quella che ieri doveva essere una giornata di festa, si è trasformata in un vero e proprio episodio di follia. Sono stati momenti drammatici quelli vissuti in un ristorante di Terracina, dove i festeggiamenti per un battesimo sono sfociati, quasi dal nulla, in una furibonda rissa.

Scene di caos, tavoli ribaltati e pugni fra i diversi partecipanti all’evento. Tra le persone coinvolte c’è purtroppo anche una donna, trovata a terra priva di sensi e che è stata subito trasportata al Goretti di Latina in codice rosso. Ancora da chiarire quanto esattamente accaduto. Non è chiaro se la donna sia finita a terra per un colpo ricevuto durante la rissa o se abbia accusato un malore dovuto alla paura per quanto successo. Fatto sta che le sue condizioni sono critiche e lotta fra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del nosocomio pontino.

Al caso stanno già lavorando gli agenti del Commissariato di Terracina, che hanno già messo al setaccio le immagini di video sorveglianza.