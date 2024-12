Rissa al Vanilla Party di Terracina: locale chiuso per 15 giorni per gravi irregolarità

Il Vanilla Party di Terracina è stato chiuso temporaneamente dal Questore di Latina, con sospensione della licenza per 15 giorni, dopo una rissa che ha coinvolto una decina di ragazzi il 15 dicembre scorso.

La rissa, scoppiata all’interno del locale, è degenerata all’esterno con il lancio di sassi e oggetti contundenti, mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Solo l’intervento dei Carabinieri, avvisati da un genitore che aspettava il figlio fuori dal locale, ha riportato la situazione alla calma.

Gli accertamenti condotti dalla Divisione P.A.S.I. hanno evidenziato che il Vanilla Party funzionava di fatto come una discoteca, pur non avendo la licenza necessaria per spettacoli e intrattenimento pubblico. Inoltre, il titolare non aveva adottato misure idonee a prevenire situazioni pericolose per i presenti.

In considerazione delle irregolarità e del rischio per l’ordine pubblico, il Questore ha applicato l’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ordinando la chiusura immediata del locale. Il provvedimento, operativo da sabato scorso, resterà in vigore per 15 giorni.