Rissa all’andata, La Setina – Doganella Juniores a porte chiuse

Si svolgerà a porte chiuse la partita di ritorno del Campionato Juniores Under 19 tra La Setina e Doganella. Dopo i fatti avvenuti nella gara d’andata, che videro coinvolti, in una folle rissa, giocatori, dirigenti e spettatori, il Prefetto di Latina ha accolto la richiesta del Questore decretando così lo svolgimento della gara, in programma per sabato prossimo al Cesarino Tornesi di Sezze Scalo, a porte chiuse.

Furono quattro le denunce per lesioni verso quattro tifosi che, quel pomeriggio del 14 ottobre scorso, presero parte alla rissa. Per uno di loro fu emesso anche un Daspo per tre anni.

Una decisione forte e alla quale è difficile assistere in campionati juniores, quella presa dalle Autorità.