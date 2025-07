Rissa durante l’incontro di Boxe a Latina, emessi 6 Daspo

Un incontro di boxe dilettantistico under 19 si è trasformato in violenza allo “Stadio pala boxe Latina”, dove una rissa ha coinvolto pugili e familiari. Il Questore di Latina ha emesso sei provvedimenti di daspo, vietando la partecipazione a eventi di boxe per due anni ai responsabili, tutti residenti a Fiumicino.

L’incidente, scatenato da motivi futili, ha visto lanci di sedie e scazzottate tra i presenti. La Polizia di Stato è intervenuta prontamente, utilizzando le immagini di videosorveglianza per identificare i colpevoli, che sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria.

Tra i destinatari dei daspo ci sono anche i due pugili coinvolti nell’incontro, a testimonianza della gravità dell’accaduto. La Divisione Anticrimine della Questura sta intensificando le misure preventive per garantire la sicurezza negli eventi sportivi, sottolineando l’importanza di mantenere un ambiente rispettoso per tutti gli appassionati.