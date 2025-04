Rissa durante un incontro di boxe: daspo e fogli di via per quattro egiziani

Sono stati denunciati in stato di libertà quattro soggetti di nazionalità egiziana, tutti in regola con il permesso di soggiorno, per una rissa scoppiata durante un incontro dilettantistico under 19 al “Pala Boxe” di Latina

La Polizia di Stato di Latina è intervenuta in prima serata, dopo la segnalazione giunta alla sala operativa della Questura che segnalava uno scontro tra alcuni presenti nell’impianto sportivo. Quando gli agenti della squadra volante sono arrivati, la rissa si era già conclusa, ma sul posto era ancora presente uno degli organizzatori dell’evento, che ha raccontato le fasi principali dell’accaduto.

La visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza ha permesso di individuare i presunti responsabili: quattro uomini appartenenti alla stessa famiglia, recatisi al palazzetto per assistere all’incontro di un loro parente. Lo stesso atleta, sceso dal ring, avrebbe preso parte alla rissa.

Secondo quanto ricostruito, lo scontro sarebbe nato per futili motivi e avrebbe coinvolto anche altri due soggetti, che però si erano già dileguati prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sono in corso le procedure per identificarli.

Tutti e quattro i denunciati sono residenti a Fiumicino. Nei loro confronti verranno avviati i provvedimenti amministrativi di competenza del Questore, tra cui il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Latina, oltre a misure specifiche relative alla violenza negli eventi sportivi, come il provvedimento di DASPO.