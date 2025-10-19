Rissa in pieno centro a Priverno, denunciate quattro persone

Tre ragazzi 19enni e un uomo di 43 anni – già sotto libertà vigilata con obbligo di permanenza presso la propria residenza – sono stati denunciati dai carabinieri di Priverno dopo esser arrivati alle mani in pieno centro.

I militari dell’arma sono giunti, previa segnalazione al 112, presso Piazza Giovanni XXIII, nella zona della movida. Qui, per cause ancora in corso d’accertamento, diversi individui sono rimasti coinvolti in una rissa. Grazie ad alcuni testimoni si è arrivati all’identificazione di 4 dei soggetti coinvolti. Ancora in fase di disamina, però, i filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare tutti gli autori della mischia.

Nei confronti del 43enne sarà richiesto l’aggravamento della misura a cui è sottoposto e, per tutti e quattro i partecipanti alla rissa, sarà richiesto il DASPO urbano.