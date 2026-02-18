Rissa in stazione e furto a Cisterna, scattano un foglio di via e un Daspo

Doppio provvedimento emesso dal Questore di Latina per due fatti distinti tra loro avvenuti nei giorni scorsi a Cisterna di Latina. Emessi un foglio di via con divieto di ritorno e un D.A.C.U.R. (Divieto di Accesso alle Aree Urbane) nei confronti di due persone ritenute responsabili dei reati contestati.

Il primo caso riguarda una donna di origine rom, denunciata dalla stazione dei Carabinieri di Cisterna dopo essere stata sorpresa a rubare all’interno di un negozio. La donna, residente in un altro comune, è stata identificata e nei suoi confronti è stato disposto il divieto di ritorno nel comune di Cisterna per tre anni.

Il secondo episodio si è verificato presso la stazione ferroviaria cittadina, dove gli agenti del Commissariato sono intervenuti per sedare un tafferuglio tra due cittadini stranieri, entrambi in evidente stato di alterazione alcolica. I due si stavano colpendo con pugni in un’area particolarmente frequentata. Uno di loro, una volta accompagnato negli uffici di polizia, ha opposto resistenza ed è stato denunciato all’autorità giudiziaria. Per lui è stato emesso un provvedimento di Daspo Urbano e per un anno non potrà accedere né sostare nelle aree limitrofe a quelle della stazione di Cisterna.