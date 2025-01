Rissa in un bar a Cisterna, un rimpatrio e due Daspo Willy

Sono stati identificati per essere i responsabili della rissa avvenuta lo scorso 27 luglio in un bar del centro a Cisterna. In tre, tra cui un cittadino straniero irregolare sul territorio italiano, sono stati raggiunti da un provvedimento di Daspo Willy emesso dal Questore di Latina.

Erano le 23.50 del 27 luglio quando una pattuglia della Polizia Locale di Cisterna, durante un servizio di controllo delle aree pedonale, era intervenuta per una segnalazione di rissa avvenuta davanti ad un bar di Piazza XIX Marzo, in pieno centro. Una volta sul posto gli agenti avevano notato la presenza di un soggetto che presentava ferite sul volto e sulle mani ma che però negava di aver preso parte ad una rissa.

Le successive attività di indagine finalizzate alla ricostruzione dei fatti grazie ai sistemi di video sorveglianza hanno permesso di ricostruire la vicenda e di identificare tre soggetti che per futili motivi sarebbero venuti alle mani in prossimità del bar con l’utilizzo di bottiglie di vetro e di uno sgabello.

Per lo straniero, senza regolare permesso di soggiorno, sono state seguito le pratiche per il rimpatrio nel paese di origine. Gli altri due invece non potranno più accedere ai locali pubblici che insistono nella zona teatro dell’evento e nelle aree circostanti per la durata di tre anni.