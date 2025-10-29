Rissa nel centro storico di Gaeta, scattano 7 misure di prevenzione

A seguito della violenta rissa avvenuta lo scorso 28 luglio nel centro storico di Gaeta, il Questore di Latina ha emesso sette misure di prevenzione nei confronti di alcuni dei giovani coinvolti. L’episodio, oggetto di una complessa indagine condotta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gaeta, aveva portato all’identificazione e alla denuncia di nove persone, tra cui due minorenni, ritenute responsabili di aver partecipato alla colluttazione.

Al termine degli accertamenti, il Questore ha disposto:

tre provvedimenti di Divieto di Accesso ai pubblici esercizi e ai locali di intrattenimento (DACUR), della durata di due anni, nei confronti di giovani residenti a Gaeta;

quattro divieti di ritorno nel Comune di Gaeta per tre anni, rivolti a giovani residenti nella provincia di Caserta.

Queste misure di prevenzione, previste dalla normativa di pubblica sicurezza, hanno lo scopo di impedire la reiterazione di comportamenti violenti e tutelare la tranquillità dei cittadini, in particolare nei luoghi di aggregazione giovanile e nei locali del centro cittadino.