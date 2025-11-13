Rissa sul Lungomare di Gaeta, denunciati quattro stranieri

È finita con quattro denunce la violenta rissa scoppiata nella serata di lunedì 4 novembre lungo il Lungomare Caboto, a Gaeta. Gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Polizia locale, intervenuti tempestivamente sul posto, hanno identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria quattro persone, tutte di nazionalità straniera, ritenute coinvolte nella colluttazione.

L’allarme è scattato intorno alle 21:05, quando alla centrale operativa è giunta la segnalazione di una zuffa in corso nei pressi di una frutteria. Giunti sul luogo indicato, i poliziotti si sono trovati di fronte a una scena di evidente tensione, con due uomini feriti, cassette di frutta rovesciate sul marciapiede e i segni di una violenta lite appena conclusa.

Secondo le prime ricostruzioni investigative, la rissa sarebbe nata da un diverbio tra due uomini, degenerato rapidamente in un confronto fisico al quale si sarebbero poi uniti i rispettivi familiari. Uno dei partecipanti avrebbe riferito agli agenti che, durante lo scontro, sarebbe stato utilizzato anche un oggetto da taglio, che però non è stato rinvenuto sul posto durante il sopralluogo.

Tutti i coinvolti sono stati accompagnati presso il Pronto Soccorso di Formia per ricevere le cure necessarie. Uno di loro è tuttora ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale, con una prognosi di 30 giorni.

Gli agenti, dopo aver ricostruito le dinamiche dell’accaduto e identificato i protagonisti, hanno provveduto a denunciarli per rissa. Alla luce della gravità dei fatti e del rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica, le autorità competenti stanno valutando la possibile applicazione di misure di prevenzione nei confronti dei soggetti coinvolti.