Rissa tra stranieri a Terracina, resistono anche all’arresto: un divieto di avvicinamento

Arrestati in flagranza di reato quattro cittadini stranieri nel quartiere “Capanne” di Terracina.

I quattro erano coinvolti in una rissa aggravata, durante la quale tre di loro hanno anche resistito a pubblici ufficiali e inflitto lesioni.

L’intervento è stato scaturito da una chiamata di emergenza al numero 112, segnalando una rissa in corso. Sul posto, le forze dell’ordine hanno rinvenuto una mazza da baseball, un coltello e un taglierino, confiscati come prove. Durante il trasporto agli uffici del Commissariato di Terracina, gli stranieri sono stati coinvolti in un’altra rissa, ferendo due poliziotti e un carabiniere.

Poiché sono stati colti in flagranza, i quattro sono stati arrestati e detenuti nelle camere di sicurezza del Commissariato di Polizia e della Compagnia dei Carabinieri di Terracina. Oggi è stata effettuata la Direttissima, durante la quale uno dei coinvolti ha ricevuto il divieto di avvicinamento alla persona offesa, con l’obbligo di indossare un dispositivo elettronico di controllo.