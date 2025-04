Rissa tra ultras durante il match tra Tecchiena e Cisterna

Si sono fronteggiati a colpe di spranghe, mazze e oggetti contundenti e con il volto travisato. Ancora calcio e violenza, anche se stavolta la partita in questione, quella tra Tecchiena e Cisterna di Prima Categoria Girone H giocata questa mattina in Ciociaria, ha fatto solo da cornice a questo episodio di violenza. A due opposte fazioni, probabilmente legate ad altre tifoserie opposte. Momenti di puro caos, placato solo grazie all’arrivo dei carabinieri che hanno disperso i facinorosi. Tutti sono riusciti a fuggire dopo aver aggredito i militari, quattro dei quali rimasti feriti in modo lieve. Sono incorso le indagini per cercare di risalire alla reale natura dei fatti avvenuti.