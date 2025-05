Risse e schiamazzi: il Questore chiude un bar di Sabaudia

Il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea e la sospensione della licenza di un bar situato nel centro di Sabaudia, ritenuto punto di ritrovo abituale per soggetti pregiudicati e dediti ad attività illecite.

Il provvedimento arriva dopo una serie di interventi delle forze dell’ordine presso il locale, dovuti a frequenti episodi di alterchi e schiamazzi, più volte segnalati dai residenti della zona. Tra gli episodi più rilevanti, lo scorso marzo i Carabinieri erano intervenuti per sedare una lite violenta tra due avventori, entrambi con precedenti di polizia. In quell’occasione, il gestore aveva tentato inizialmente di riportare la calma, ma successivamente non aveva collaborato con le forze dell’ordine, dichiarando di non ricordare quanto accaduto tra i due clienti.

Oltre a questo episodio, nel corso del 2024 sono stati registrati altri tre interventi delle pattuglie: in un caso, un cliente è stato trovato in stato di coma etilico a causa dell’abuso di alcol; in un altro, è stato necessario l’intervento delle forze dell’ordine per la presenza di un pregiudicato in evidente stato di alterazione da sostanze stupefacenti. In tutte le occasioni, all’interno del locale sono stati identificati diversi soggetti con precedenti penali.

Il monitoraggio condotto dalla Divisione Amministrativa della Questura di Latina ha evidenziato una costante indifferenza da parte del titolare rispetto alla presenza di clienti problematici e pericolosi, senza che venissero adottate le necessarie misure di prevenzione per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Alla luce delle violazioni accertate, il Questore ha applicato il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, con chiusura del bar per cinque giorni a partire da oggi