Controlli rafforzati a Fondi da parte della Polizia di Stato, con nuove misure di prevenzione e ulteriori sviluppi investigativi su alcuni episodi avvenuti nelle scorse settimane in città.

Gli agenti del Commissariato di Fondi hanno notificato cinque avvisi orali, emessi dal Questore di Latina, nei confronti di cinque persone ritenute coinvolte nella maxi rissa scoppiata lo scorso 12 aprile in via Covino. Si tratta di provvedimenti adottati nell’ambito delle attività di monitoraggio dei soggetti considerati pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Quattro dei destinatari, inoltre, risultano già sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli accertamenti della Polizia hanno riguardato anche un’altra rissa, avvenuta all’interno del McDonald’s di via Appia. In questo caso, con il supporto della Tenenza dei Carabinieri di Fondi, è stato denunciato in stato di libertà uno dei partecipanti. L’accusa ipotizzata nei suoi confronti è quella di calunnia: secondo gli investigatori, l’uomo avrebbe fornito una versione dei fatti completamente diversa rispetto a quanto emerso dalle indagini.

Un ulteriore filone dell’attività condotta dagli agenti riguarda il contrasto all’immigrazione clandestina. Una donna di nazionalità indiana, domiciliata in Molise, sarà deferita all’autorità giudiziaria perché accusata di aver convinto un connazionale a consegnarle una somma importante di denaro, promettendogli documenti utili per ottenere il permesso di soggiorno. La documentazione, però, non ha portato al rilascio del titolo da parte della Questura, a causa delle irregolarità riscontrate durante l’istruttoria.

Nel corso dei servizi di controllo del territorio sono state identificate 112 persone e verificati 54 veicoli. Gli agenti hanno inoltre elevato una sanzione per violazione al Codice della Strada.