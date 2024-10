Ristorante da incubo, il Nas ne chiude uno a Terracina

A Terracina, un ristorante è stato chiuso questa mattina a seguito di un controllo che ha portato alla scoperta di gravi irregolarità. L’operazione, condotta dalla Polizia Locale in collaborazione con i Carabinieri del NAS e il personale della ASL, ha rivelato condizioni igienico-sanitarie estremamente precarie e l’assenza totale di autorizzazioni per l’attività.

Le sanzioni al titolare, un cittadino straniero, ammontano a circa 10 mila euro. La chiusura è stata disposta nell’ambito dei servizi di Polizia Amministrativa, voluti dal Comandante Mauro Renzi per tutelare la salute pubblica. Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare altre possibili irregolarità e recuperare i tributi fiscali locali e nazionali. Anche altre attività commerciali a Terracina saranno sottoposte a verifica.