Ristoranti e laboratori, sanzioni e attività sospesa dal NAS tra Cisterna, Aprilia e Sonnino

Oltre 1.200 dolci privi di rintracciabilità delle materie prime, insieme a ben 150 chilogrammi di prodotti alimentari vari sequestrati, per un valore di 2.700 euro, con conseguenti sanzioni per 3.500 euro ai gestori. Queste le misure adottate dai Carabinieri del NAS di Latina in seguito a vari controlli di ristoranti e laboratori alimentari nei comuni di Aprilia, Sonnino e Cisterna di Latina. Due le attività in particolare sanzionate. In una il titolare è stato segnalato alla ASL e l’attività sospesa per pessime condizioni igienico-sanitarie con sanzione pari a 1.000 euro. Sospensione che sarà valida fino al ripristino delle corrette condizioni igienico-sanitarie del locale.