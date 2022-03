Ritardi nei pagamenti alla S.P.L di Sezze, appello della FELSA CISL

In una nota la Felsa Cisl ha ribadito il problema del ritardo dei pagamenti verso i lavoratori interinali della S.P.L di Sezze. Riceviamo e pubblichiamo:

“E’ l’ennesima volta negli ultimi mesi che i lavoratori interinali in forza alla S.P.L. di Sezze non ricevono la retribuzione nei termini previsti dal contratto collettivo.

Questa situazione che si protrae oramai da molti mesi sta creando notevoli inconvenienti per i lavoratori, che a dispetto dei reiterati ritardi svolgono la loro attività lavorativa con immancabile impegno e professionalità.

Questi continui ritardi costituiscono un serio problema per i lavoratori, in quanto gli stessi non possono disporre della retribuzione per far fronte ai bisogni propri e delle proprie famiglie. Questi problemi risultano oltremodo aggravati dalla circostanza che molti lavoratori, non vedendosi accreditati gli stipendi nei tempi previsti, non riescono ad onorare mutui e finanziamenti a loro intestati, con tutte le problematiche che ne derivano.

“E’una situazione che sta andando avanti da ormai molti mesi e che sta portando allo stremo i lavoratori” ha dichiarato Marco Luppi Coordinatore Territoriale della Felsa Cisl Latina – “Il disagio che si sta creando non è più tollerabile ed per questo che stiamo chiedendo a gran voce alla SPL ed all’Agenzia di rispettare i termini per il pagamento delle retribuzioni. Confidiamo nella buona volontà di SPL ed Agenzia che paghino senza indugio la retribuzione corrente e che si impegnino a rispettare i termini previsti dal Contratto Collettivo Nazionale. Come Sindacato vigileremo che si dia seguito alle nostre richieste”.