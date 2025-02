“La data fissata per la fine dei lavori era proprio ieri, 17 febbraio. E’ scritta su tutti i cartelli di cantiere. In realtà il Parco Falcone e Borsellino è ben lontano dall’essere terminato e ci è stato riferito che verranno chiesti altri 90 giorni di proroga”. Molto c’è ancora da fare ma il cantiere è in buona parte avviato anche se la forza lavoro impegnata non sembra adeguata in numero allo sforzo da produrre”.

Con queste parole il capogruppo di Latina Bene Comune Dario Bellini, ha evidenziato quelle che sono alcune delle criticità che riguardano il cantiere dei lavori del Parco Falcone e Borsellino a Latina. Ieri in Commissione Pianificazione il leader del partito d’opposizione ha fatto il punto sulla situazione dei lavori, portando alla luce alcune difformità riguardo i ciglio posizionati ai lati dei viale del parco, che sembrano avere misure diverse da quelle descritte nel progetto.

“Il nostro approfondimento come Latina Bene Comune – spiega Bellini – ha permesso di sollevare sviste a cui occorre porre rimedio quanto prima in un cantiere importante come questo, da quasi 5 milioni di euro. Uno dei temi riguarda il modo in cui si sta realizzando la recinzione del parco, che appare difforme perfino dall’ultima variante approvata appena a dicembre scorso: infatti i bulloni di fissaggio della recinzione, rispetto a quanto previsto in origine, non verranno ricoperti da una gettata di cemento. Può sembrare una cosa di poco conto ma il risultato di questa variazione costruttiva può determinare la qualità e la durevolezza del risultato finale oltre comunque rappresentare un costo costruttivo che se non realizzato va comunque quantificato in modo puntuale. Infatti oggi è ben visibile, per chi si può recare sul posto ma anche dalle fotografie che puntuali ci giungono dai cittadini, che tutti i punti di giunzione stanno già producendo ruggine, con il rischio che il deterioramento peggiori con il tempo. Sempre sulla recinzione poi, non aver voluto realizzare il muretto di contenimento rischia di farci ritrovare per dilavamento la terra del parco su tutti i marciapiedi intorno”.