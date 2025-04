Riti vodoo e maltrattamenti, il padre violento nega tutto davanti al Gip

Si è svolto ieri l’interrogatorio di garanzia del 61enne, raggiunto dall’ordinanza cautelare dell’allontanamento dalla casa dove vive assieme alla famiglia, poiché accusato di maltrattamenti. Maltrattamenti che spesso sfociavano in riti vodoo contro la moglie e i figli minorenni di cui uno disabile.

L’uomo di origine africana, assistito dagli avvocato Marco Nardecchia e Massimo Frisetti, ha parlato per oltre un’ora negando ogni tipo di accusa, riferendo invece che a praticare i riti vodoo sarebbe stata l’ex moglie. Stessa ex moglie che ha dichiarato più volte di essere stata minacciata dall’uomo. In un caso avrebbe anche preso a schiaffi il figlio più piccolo. La difesa ora ha allegato una serie di documenti, presentando ricorso contro il provvedimento al Tribunale del Riesame.