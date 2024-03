Ritrovamento di un cadavere alle Autolinee di Latina: sospetta overdose

Nella tarda mattinata di oggi, 11 marzo, è stato fatto un tragico ritrovamento nei pressi delle autolinee di Latina.

Un uomo italiano, noto alle forze dell’ordine, è stato rinvenuto senza vita disteso in una delle aiuole che circondano Via Cervone alle Autolinee.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Comando Provinciale di Latina insieme agli assistenti dei servizi sociali dell’ente di Piazza del Popolo.

Secondo le prime ipotesi, le cause del decesso sembrano riconducibili a una overdose. L’uomo era noto per la sua dipendenza alle sostanze stupefacenti.

Le forze dell’ordine hanno delimitato l’area e avviato gli accertamenti necessari per comprendere appieno le circostanze della tragedia. La comunità locale è stata colpita da questo evento e resta in attesa di ulteriori sviluppi sull’indagine in corso.