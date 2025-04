Ritrovano un portafogli con 400 euro, lo consegnano alla Polizia Locale

Hanno trovato un portafogli con documenti e denaro contante e lo hanno restituito con l’intero contenuto. Protagonisti del gesto esemplare quattro giovanissimi – hanno tutti meno di 14 anni – che domenica pomeriggio mentre camminavano lungo Corso della Repubblica a Cisterna hanno notato e raccolto da terra un portafogli all’interno del quale c’erano alcuni documenti di identità e circa 400 euro appartenenti ad un cittadino straniero residente fuori dalla provincia di Latina.

I quattro ragazzi non hanno avuto dubbi nel fare la cosa giusta e non solo hanno consegnato tutto al Comando della Polizia Locale ma addirittura si sono attivati e alla fine sono riusciti a rintracciare il proprietario del portafogli con il quale poi si sono ripresentati presso il Comando di Corso della Repubblica.

Verificata l’identità dell’uomo gli agenti hanno quindi provveduto alla restituzione degli effetti personali al legittimo proprietario, un cittadino bengalese che è stato felicissimo di riavere tutti i documenti e ha riferito di voler ricompensare i quattro ragazzi per il bel gesto.

Anche il sindaco Valentino Mantini, venuto a conoscenza dell’accaduto, ha elogiato il comportamento dei giovanissimi.

«Hanno dimostrato – sottolinea il primo cittadino – grande onestà e senso civico non soltanto restituendo il portafoglio al Comando della Polizia Municipale ma attivandosi per rintracciare il proprietario. Davvero un ottimo esempio per i ragazzi e non solo».