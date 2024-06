Ritrovato a Latina il giovane disabile scomparso ieri da Cisterna

Ore di angoscia, ieri, per la scomparsa di un giovane romeno con delle disabilità, residente a Cori, di cui si sono perse le sue tracce nel pomeriggio a Cisterna.

Giunto dal comune lepino con mezzi pubblici, non si è presentato all’appuntamento per le consuete attività di riabilitazione da svolgere a Cisterna, di qui l’attesa e infine la preoccupazione dei familiari con la segnalazione inoltrata al Comando di Polizia Locale di Cisterna, dove il ragazzo è stato visto per l’ultima volta.

È quindi scattata un’intensa attività di ricerca e perlustrazione del territorio in collaborazione con la locale stazione Carabinieri e con le squadre di volontariato della Protezione Civile.

È stata inoltre effettuata una ricerca per individuare i mezzi pubblici in servizio nelle ore precedenti nella tratta Cisterna – Cori così da contattare i conducenti e, attraverso questi, tentare di rintracciare lo scomparso. Una felice intuizione che ha permesso di ricostruire il tragitto del ragazzo il quale, dopo essere rientrato a Cori, e risalito su un altro mezzo scendendo alla stazione Cotral di Latina.

In costante contatto con i militari della Stazione dei Carabinieri di Cisterna, gli agenti del Comando di Polizia Locale di Cisterna, coordinati dal comandante Raoul De Michelis, si recavano immediatamente a Latina e con due pattuglie iniziavano la perlustrazione della zona adiacente il capolinea dei pullman.

Dopo aver raccolto informazioni da vari passanti e monitorato con attenzione i canali social, riuscivano infine, poco prima della mezzanotte, a ritrovare la persona scomparsa mentre vagava in una traversa nella località Pantanaccio.

Il ragazzo, seppur provato, è stato ritrovato in discrete condizioni di salute. Gli agenti quindi hanno informato i familiari, la stazione dei Carabinieri di Cisterna e il 118. Poco più tardi il ragazzo è stato preso in custodia dai propri familiari nel frattempo giunti sul posto del ritrovamento.