Un cadavere in stato avanzato di composizione è stato rinvenuto in un’area di campagna in via dei Ciliegi a Cisterna. Stando ai primi accertamenti potrebbe trattarsi di un 60enne di cui non si avevano più notizie da diversi giorni.

La denuncia della scomparsa era stata fatta dai familiari della vittima. Sul corpo, rinvenuto all’interno di una baracca abbandonata, la Procura ha disposto l’esame autoptico. Indagano gli agenti del Commissariato di Cisterna.