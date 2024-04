Riunione comunità del Parco: presente anche Matilde Celentano

Il sindaco di Latina Matilde Celentano, questa mattina a Sabaudia, ha preso parte alla riunione della Comunità del Parco, indetta dal presidente Alberto Mosca con all’ordine del giorno il bilancio consuntivo dell’Ente Parco Nazionale del Circeo.

“E’ stata anche occasione – ha riferito il sindaco Celentano – per incontrare per la prima volta il dottor Stefano Donati, neo direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo a cui ho rivolto le mie congratulazioni per il nuovo incarico. Un geologo, un professionista di comprovata esperienza, nominato con decreto del Ministro dell’Ambiente lo scorso 17 aprile e che sarà operativo già da questo fine settimana. Una scelta, quella del ministro Gilberto Pichetto Fratin, che ha premiato la professionalità e la competenza del dottor Donati, già alla guida di altri importanti enti parco. La presenza di un geologo è importante, vista la criticità dell’erosione costiera che investe il nostro lungomare e per la quale stiamo lavorando in sinergia tra istituzioni. Sono certa che il Parco nazionale del Circeo, con la nuova guida rappresentata dal commissario straordinario Emanuela Zappone e il neo direttore Stefano Donati, potrà uscire dall’impasse a cui è stato costretto per molti anni”.

Alla riunione hanno preso parte, oltre al sindaco di Sabaudia Mosca, al sindaco del capoluogo Celentano e al commissario straordinario Zappone, il vice presidente della Provincia di Latina Vincenzo Mattei, il commissario straordinario della Comunità arcipelago delle Isole Ponziane Gennaro Di Fazio e, in collegamento da remoto, il sindaco di San Felice Circeo Monia Di Cosimo.

“Il documento contabile illustrato oggi – ha proseguito il sindaco Celentano – ci restituisce la fotografia di un Parco che ha fatto ‘miracoli’, considerando la scarsissima disponibilità di risorse umane, appena poche unità, a fronte di una superficie di quasi 9mila ettari, e numerosis simi beni immobili da gestire. La dotazione organica riconosciuta con la legge 133 del 2008 era di 14 unità. Dopo 16 anni stiamo ancora ben al di sotto. E questa è una delle criticità a cui il commissario Zappone sta lavorando sin dal suo insediamento. E ora che abbiamo il direttore, finalmente, si potrà procedere ai reclutamenti, attivando le procedure burocratiche necessarie. Dobbiamo fare il possibile affinché l’Ente Parco sia dotato del personale utile al raggiungimento degli obiettivi. La Comunità del Parco ha bisogno di un Parco efficiente affinché il suo territorio possa trarre beneficio, con ricadute positive sull’economia locale. Lo sviluppo sostenibile è possibile, il Parco del Circeo è una risorsa. Abbiamo bisogno che sia valorizzata”.

“Concludo dicendo che, l’amministrazione comunale di Latina, che mi onoro di rappresentare, guarda – ha aggiunto il sindaco Celentano – con molto interesse alle capacità dell’Ente Parco nazionale del Circeo. Un ente che ha avuto una gestazione lunghissima e che deve essere messo in condizioni di svolgere tutte quelle attività di promozione del territorio per il benessere della collettività. L’amministrazione comunale di Latina è pronta a collaborare con il Parco per obiettivi condivisi”.