Rivolta scoppiata in carcere a Latina, rigettato il ricorso di Spinelli

La Corte di Cassazione ha depositato le motivazioni con cui ha rigettato il ricorso presentato da Mattia Spinelli contro la decisione del Tribunale del Riesame nell’ambito dell’inchiesta sulla rivolta avvenuta nel carcere di Latina. I giudici hanno ritenuto infondate le contestazioni avanzate dalla difesa, confermando la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato.

Secondo quanto ricostruito negli atti, Spinelli avrebbe preso parte attivamente ai disordini, colpendo le inferriate della struttura, minacciando gli agenti della Polizia Penitenziaria e lanciando materiale incendiario. La rivolta avrebbe provocato danni alle suppellettili della sezione e determinato il blocco delle attività interne, impedendo anche la distribuzione delle terapie farmacologiche agli altri detenuti.