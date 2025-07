Rivoluzione in Comune a Terracina: Forza Italia esce dalla maggioranza

Dopo un lungo periodo di tensioni interne, Forza Italia di Terracina ha ufficializzato la propria uscita dalla maggioranza comunale guidata dal sindaco Giannetti, ponendo fine a due anni di collaborazione amministrativa. La decisione, maturata progressivamente, è stata comunicata con una nota in cui il partito sottolinea il senso di responsabilità e l’attenzione verso gli interessi della città.

Secondo quanto dichiarato da Forza Italia, la scelta non è stata improvvisa, ma il risultato di un percorso segnato da risposte mancate e dalla mancanza di condivisione politica. Il partito ricorda di aver già lanciato, lo scorso anno, un chiaro segnale agli altri gruppi della maggioranza, evidenziando la necessità di un cambio di passo per superare la paralisi amministrativa e rispettare gli impegni presi in campagna elettorale.

Tuttavia, a distanza di dodici mesi, Forza Italia denuncia l’assenza di iniziative concrete:

Nessun progetto strategico avviato

Obiettivi programmatici rimasti irrealizzati

Mancanza di interventi strutturali sulle criticità del territorio

Il sindaco Giannetti, secondo il gruppo, avrebbe scelto spesso la chiusura e la gestione autonoma delle decisioni, a scapito della partecipazione e del confronto.

Forza Italia evidenzia anche la crescente difficoltà nel rapporto con la città e con il Consiglio comunale, dove i consiglieri sarebbero stati messi davanti a decisioni già prese, senza possibilità di discussione. Nonostante le numerose proposte e i contributi costruttivi presentati dal gruppo, nessuna iniziativa sarebbe stata accolta o valutata con la dovuta attenzione. Ogni tentativo di proporre una visione alternativa, secondo FI, sarebbe stato respinto o liquidato come sterile polemica.

Un esempio citato riguarda l’annunciato taglio delle tasse sui rifiuti, che avrebbe generato aspettative non supportate da atti concreti.

Forza Italia assicura che il proprio impegno istituzionale proseguirà con serietà dai banchi dell’opposizione. Il gruppo promette un’attività politica attenta e propositiva, valutando ogni provvedimento nell’interesse dei cittadini e opponendosi con decisione a scelte considerate lontane dai principi di trasparenza ed efficienza amministrativa.