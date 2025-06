Rizzardi Padel Cup, trionfano Cucca, Bolzan, Moscardelli, Bascir, Pardo e Metalli

Un weekend all’insegna dello sport, della passione e del divertimento ha acceso i riflettori sulla Rizzardi Padel Cup, manifestazione che ha saputo unire sportivi, personaggi del mondo dello spettacolo e appassionati di mare e lusso in un’atmosfera unica e coinvolgente.

Applausi ai vincitori, che si sono distinti sul campo conquistando il titolo in una cornice elettrizzante: Marcella Cucca, atleta di talento che ha confermato il suo spessore sportivo; la psicologa e criminologa Flaminia Bolzan, esempio di determinazione; l’incontenibile Davide Moscardelli, ex bomber e ormai showman del padel; Jonis Bascir, attore noto per la sua energia travolgente; il vulcanico Pierluigi Pardo e il giornalista Leonardo Metalli, che ha sorpreso tutti con le sue doti atletiche.

Proprio Pardo e Metalli sono stati insigniti anche del premio “Energia Pura” dall’associazione PedAle, un riconoscimento speciale per lo spirito positivo e l’impegno dimostrati durante tutta la competizione.

Tra i partecipanti non sono mancati altri volti noti dello spettacolo e del mondo nautico. Presenze d’eccezione come la dj internazionale Isa Iaquinta, l’attrice Anna Safroncik e il ballerino di Ballando con le Stelle Simone Di Pasquale, presto nel cast di Un Posto al Sole, hanno aggiunto glamour e intrattenimento all’evento. È stato proprio Di Pasquale, nella serata conclusiva tenutasi all’Oasi di Kufra, sulla spiaggia di Sabaudia, a conquistare il pubblico con un’improvvisata lezione di danza sotto le stelle.

Più che un torneo, la Rizzardi Padel Cup è stata un’occasione per condividere momenti autentici, rafforzare legami, creare nuove amicizie e celebrare una passione comune. A chiudere la manifestazione è stata la suggestiva Yacht Experience, un momento di relax alla scoperta delle bellezze delle isole pontine e del mare incontaminato della costa laziale.

Soddisfatto l’ideatore e promotore dell’evento, Corrado Rizzardi, che ha commentato così: “La Rizzardi Padel Cup nasce dal desiderio di unire persone straordinarie intorno a uno sport che è pura passione. Questa edizione ha superato ogni aspettativa: divertimento, spirito competitivo sano e un’energia incredibile dentro e fuori dal campo. I vincitori hanno incarnato perfettamente lo spirito della manifestazione. Grazie a tutti: è stata una vera festa dello sport, e non vediamo l’ora di rifarla.”

La Rizzardi Padel Cup si conferma così un evento esclusivo e imperdibile, dove l’adrenalina del padel si intreccia con l’eleganza del lifestyle nautico e il calore delle relazioni umane.