Robotica e neuroscienze: Fondi premia l’eccellenza di Alessia Noccaro

Il sindaco Beniamino Maschietto ha conferito un riconoscimento simbolico alla docente dell’Università di Newcastle, protagonista di un incontro ispiratore con gli studenti dell’IIS Pacinotti.

Un’eccellenza Fondana che porta il nome della nostra città oltremanica. Nei giorni scorsi la sala ha accolto con grande entusiasmo l’ingegner Alessia Noccaro, rientrata a Fondi da Londra in occasione della “Giornata della Scienza e della Tecnologia”. L’iniziativa, promossa dall’IIS Pacinotti e patrocinata dal comune, è stata l’occasione per celebrare una carriera brillante tutta dedicata alla robotica e alle neuroscienze.

Il sindaco Beniamino Maschietto ha voluto omaggiare la ricercatrice con una targa speciale, recante la seguente motivazione: “All’ingegner Alessia Noccaro, per aver messo la sua grandissima esperienza nel campo della robotica al servizio della collettività e in particolare dei giovani della sua terra natia e per aver esportato nel mondo professionalità, talento e preparazione dando lustro all’intera Città di Fondi”.

Durante l’incontro, la dottoressa Noccaro ha ripercorso le tappe del suo successo: dagli studi liceali al “Piero Gobetti”, dove ha ricordato con gratitudine le prof.sse Loredana Urgera e Monia Biasillo, fino al percorso d’eccellenza al Campus Bio-Medico di Roma. Oggi, Noccaro è Lecturer in Robotica e Meccatronica presso la Newcastle University, dove è impegnata nel gruppo di Neurorobotica.

Il suo attuale filone di ricerca, sostenuto da una prestigiosa fellowship della Royal Academy of Engineering da 250.000 sterline, si concentra sulla human augmentation: lo sviluppo di tecnologie, come arti robotici, pensate per potenziare le capacità umane. «La tecnologia, ha spiegato Noccaro, deve essere un mezzo per ampliare le possibilità dell’uomo, non per sostituirlo».

Non è mancato un momento di grande valore pedagogico rivolto agli studenti presenti. Rivolgendosi ai ragazzi del Pacinotti, l’ingegnere ha lanciato un messaggio di fiducia nel territorio e nelle proprie aspirazioni: «Ringrazio sentitamente il sindaco Maschietto per le sue parole e per il riconoscimento che mi ha voluto conferire insieme al “Pacinotti”. Agli studenti delle scuole superiori di Fondi vorrei dire: seguite ciò che vi appassiona e ciò che vi piace davvero, e sfruttate le opportunità che la vostra scuola e la vostra città vi offrono».