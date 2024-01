Domenica scorsa a Rocca Massima contrada Boschetto, una rappresentanza dell’Arma con carabinieri a cavallo del quarto Reggimento di Roma scorta l’effige di Sant’Antonio Abate per i festeggiamenti in suo onore e per la tradizionale benedizione degli animali e dei mezzi agricoli. Particolare interesse ha suscitato negli astanti la presenza dei militari ippomontati, che hanno espresso un plauso per la partecipazione.