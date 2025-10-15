Roccagorga, compra il trattore su marketplace ma è una truffa

Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione di Roccagorga hanno denunciato a piede libero un uomo di 32 anni, originario di Catanzaro e già noto alle Forze dell’Ordine, con l’accusa di truffa.

Le indagini sono nate dalla querela di un 65enne locale, vittima di una truffa online. L’uomo aveva risposto a un’inserzione pubblicitaria pubblicata dall’indagato su un noto marketplace, relativa alla vendita di un trattore. Dopo aver concordato il prezzo, il 65enne ha versato 5.500 euro tramite ricarica di carta di credito, ma il trattore non è mai stato consegnato, nonostante il pagamento fosse stato effettuato regolarmente.

I Carabinieri, grazie a dettagliati accertamenti, hanno così identificato il responsabile della truffa, che ora dovrà rispondere dell’accusa.