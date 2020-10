Roccagorga, Cori e Priverno: ecco il secondo ciclo di lettura dei contatori dell’acqua

Roccagorga, Priverno e Cori vedranno da lunedì 12 ottobre il secondo ciclo di lettura dei contatori dell’acqua. Il personale autorizzato da Acqualatina effettuerà le letture dei contatori e le verifiche di funzionamento da lunedì 12 ottobre 2020 fino a sabato 5 dicembre (domeniche e festivi esclusi) per il Comune di Roccagorga e fino a sabato 2 gennaio 2021 (domeniche e festivi esclusi) per i Comuni di Cori e Priverno.

“Invitiamo – scrive il gestore idrico – gli utenti ad offrire la massima collaborazione dando accesso ai contatori ed a non ostacolare lo svolgimento delle normali attività di lettura in quanto il personale è identificabile come incaricato di pubblico servizio. Nel caso in cui il letturista non possa registrare la lettura del contatore, lascerà al cliente una cartolina per inviare l’autolettura. Questa cartolina deve essere restituita compilata entro cinque giorni per consentire la registrazione del consumo ed inserirlo nella bolletta successiva. E’ possibile inserire direttamente l’autolettura registrandosi allo sportello online sul sito www.acqualatina.it, chiamando il numero verde 800 085 850, oppure tramite sms al 340 9797150. Nel caso in cui non sia possibile registrare la lettura ed il cliente non la invii, la bolletta sarà emessa su un consumo stimato. Ricordiamo inoltre a tutti i clienti che i letturisti Autorizzati sono dotati di un tesserino di riconoscimento con foto. Ciascun letturista ha inoltre un numero di matricola: chiamando il numero verde 800 085 850 è possibile verificarne l’identità.

Infine, il personale Acqualatina non chiede mai denaro o assegni.

Invitiamo tutti i clienti a verificare l’identità dei letturisti chiamando il numero verde 800 085 850, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00 ed il sabato dalle 8.00 alle 13.00.