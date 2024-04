Una donna di 65 anni è stata denunciata dai carabinieri di Roccagorga per il reato di truffa.

Con artifizi e raggiri, mediante falsa inserzione pubblicitaria su una piattaforma online, è riuscita a farsi accreditare su una carta prepagata a lei intestata, la somma di 210 euro come acconto per l’apertura di una pratica per la stipula di un finanziamento. A denunciarla, una donna di 48 anni di Arnasco.