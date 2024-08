Roccagorga, furti mattutini in serie per una coppia di ladri: denuncia

È stato identificato e denunciato un diciannovenne residente a Roccagorga per furto aggravato in concorso. Tra le 4:45 e le 5:15 del mattino, il giovane, insieme a un complice non ancora identificato, ha compiuto furti in tre diverse attività commerciali:

1. Pizzeria nel centro di Roccagorga, dove hanno forzato una finestra sul retro e rubato 300 euro dal registratore di cassa.

2. Supermercato di Roccagorga, dove hanno forzato la serranda e la vetrata d’ingresso, rubando 900 euro dal registratore di cassa.

3. Centro sociale per anziani a Roccagorga, dove hanno effratto la porta d’ingresso e sottratto pochi spiccioli dal bancone.

Le indagini, basate sull’analisi dei sistemi di videosorveglianza, hanno permesso di ricostruire la via di fuga dei ladri e identificare il diciannovenne, trovato a Sezze presso l’abitazione della fidanzata.