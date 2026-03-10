Roccagorga, girava in strada con un coltello di 30cm: denunciato

È stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo circa 30 centimetri e per questo è stato denunciato. È accaduto a Roccagorga dove i Carabinieri della Stazione locale hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 33 anni, residente a Sezze, con l’accusa di porto abusivo di arma. L’uomo è stato notato dai militari durante un ordinario servizio di controllo del territorio mentre si trovava in strada con fare sospetto.

I carabinieri hanno quindi deciso di procedere a un controllo più approfondito, eseguendo una perquisizione personale. Durante la verifica, il 33enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 30 centimetri. L’arma è stata immediatamente sequestrata. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato all’Autorità giudiziaria per il reato di porto abusivo di arma.