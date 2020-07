Roccagorga parla di Ecobonus 110%, appuntamento alle 18

Roccagorga oggi parla di Ecobonus 110%. L’iniziativa, organizzata dal PD è volta a spiegare ai cittadini una delle misure più importanti del decreto rilancio ovvero l’Ecobonus 110%. L’appuntamento è fissato oggi pomeriggio alle 18.00 nel teatro la “Rifolta” in piazza VI Gennaio Roccagorga.

All’evento parteciperanno Claudio Moscardelli (segretario provinciale del PD Latina), Carlo Medici (Presidente della Provincia di Latina), Antonello Testa (direttore Cna Latina), Salvatore La Penna (consigliere regionale del Lazio). In videocollegamento dal Senato invece il sottosegretario allo sviluppo economico Alessia Morani.

“La nostra intenzione – spiega Luigi Ettorre, portavoce della segreteria del PD – è quella di creare le condizioni per tentare di dare una spinta alla ripresa della filiera edilizia che vanta una lunga e apprezzata tradizione di maestranze nel nostro comune e, nel contempo, per mettere in campo una possibile ed importante quanto necessaria operazione di riqualificazione nel verso dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale del nostro patrimonio abitativo. A partecipare all’incontro, con la volontà di creare un confronto puntuale ed utile ai cittadini, saranno rappresentanti delle istituzioni, professionisti ed imprese del settore. La nostra idea è quella di realizzare le condizioni per l’incontro e l’attivazione della filiera produttiva del settore e per questo oltre a tecnici abilitati abbiamo richiesto anche l’intervento di ESCo (energy service company) in grado di poter assorbire il credito d’imposta che consentirebbe in buona sostanza lo sconto in fattura ai proprietari degli immobili interessati ad usufruire della misura”.