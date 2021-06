Roccagorga presenta il libro “Storia d’Italia del calcio e della Nazionale”

Sarà presentato per la prima volta in presenza il libro di Mauro Grimaldi “Storia d’Italia del calcio e della Nazionale. Uomini, fatti, aneddoti (1850-1949)”.

L’appuntamento sarà mercoledì 2 giugno alle ore 17:30 presso Piazza VI Gennaio, nel Comune di Roccagorga. Oltra all’autore e al Direttore editoriale di LabDFG, Giovanni Di Giorgi, interverrà l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco Nancy Piccaro e del Vicesindaco Mario Romanzi.

Porteranno i loro saluti l’Assessore alla Cultura Annamaria Polidori e l’Assessore con delega allo sport Pio Palombi. A moderare l’evento il giornalista Fabio Benvenuti. Durante la presentazione saranno esposti anche alcune memorabilia della Nazionale Azzurra, tra cui la Coppa del Mondo.

“È sempre un piacere per la nostra Amministrazione comunale presentare i libri di LabDFG, perché si distinguono per la qualità dei loro prodotti”, ha detto il Vicesindaco Mario Romanzi. “Inoltre, il 2 giugno per noi rocchigiani coincide non solo con la Festa della Repubblica, ma anche con la Festa del Patrono; quest’anno abbiamo voluto creare un momento culturale all’interno di questa ricorrenza. Un libro che parla di sport e della sua funzione sociale rappresenta un’ottima anteprima con avvicinarsi degli Europei”.