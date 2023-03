Tre pistole, un fucile ed altre tre armi bianche, questo è ciò che è stato scoperto dai Carabinieri della Stazione di Roccagorga a seguito di una perquisizione domiciliare nei confronti dei un 50enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Seppur antiche, poiché di fabbricazione antecedente al 1980, tutte le armi erano detenute illecitamente in quanto non denunciate. Per questo l’uomo ora dovrà rispondere del reato di detenzione abusiva di armi.