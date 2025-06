Roccagorga, strade e acquedotto: domani partono i lavori di Comune e Acqualatina

Partono domani, lunedì 30 giugno, gli interventi congiunti tra il Comune di Roccagorga e Acqualatina in Via La Pace e Via La Cona. Si tratta di un’opera coordinata che unisce manutenzione stradale e riqualificazione delle infrastrutture idriche, con l’obiettivo di migliorare i servizi e ridurre i disagi per i cittadini.

Il progetto prevede l’ammodernamento di circa 1.500 metri di tubazioni dell’acquedotto, con l’intento di potenziare l’affidabilità della rete e limitare le perdite. In parallelo, si procederà al rifacimento completo del fondo stradale, in risposta alla necessità di aumentare la sicurezza e migliorare la viabilità locale.

La particolarità dell’intervento è il cantiere integrato, risultato di una pianificazione condivisa tra il gestore idrico e l’amministrazione comunale. Questo approccio consente di ottimizzare tempi e risorse, evitando doppi lavori e preservando la qualità del nuovo asfalto.

A promuovere l’iniziativa è l’Assessorato comunale alla Viabilità e Manutenzione, che ha lavorato in stretta collaborazione con Acqualatina per rendere possibile un intervento unico nel suo genere, capace di combinare efficienza operativa e attenzione al territorio.

Un esempio concreto di come la cooperazione tra enti pubblici e gestori di servizi possa tradursi in opere utili, sostenibili e capaci di rispondere concretamente alle esigenze della comunità.